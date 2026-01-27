Chubut: continúa el operativo para combatir el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

En la provincia del Chubut, los incendios forestales que afectan desde hace más de un mes a vastas superficies del sur argentino continuaron reactivándose en las últimas horas, poniendo nuevamente en alerta a brigadistas y autoridades por la complejidad del combate y el avance de las llamas en áreas boscosas de alto valor ambiental y turístico.

Laura Mirantes, coordinadora del Comité Contra Incendios del Parque Nacional Los Alerces, dialogó con el equipo de Creer o reventar y subrayó el trabajo conjunto, al resaltar que prácticamente tienen todos los aviones hidrantes del país trabajando en el lugar y expresar: "Nunca jamás en la historia tuvimos esta sumatoria de recursos logísticos como así también de recursos humanos".

"Venimos transitando estos incendios en años consecutivos y la presencia de estos recursos hace que seamos agradecidos", manifestó.

El fuego permanece activo en distintos frentes del parque, especialmente en zonas como Puerto Café, Villa Lago Rivadavia y Cholila, donde las condiciones meteorológicas —altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento que superan los 50 km/h— han reavivado tres focos ígneos y generado focos secundarios difíciles de controlar.

Según los últimos informes oficiales, el incendio ya consumió más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y pastizales, con un despliegue de más de 600 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos especializados trabajando de forma continua en el combate de las llamas. Las probables trayectorias del fuego en altura dificultan las operaciones terrestres y aéreas, obligando a los equipos a implementar estrategias de “trabajo en retroceso” ante la rotación constante del viento.

"No tuvimos que lamentar la pérdida de vidas humanas", resaltó.

Pese al despliegue humano y logístico, la situación sigue siendo crítica por la persistencia de los focos activos y la posibilidad de que las llamas se acerquen a zonas pobladas como Esquel, lo que ha generado preocupación en comunidades cercanas. También destacó que la sequía prolongada y las condiciones climáticas adversas siguen favoreciendo el comportamiento dinámico del incendio, con potencial de reactivaciones adicionales.

Ante este escenario, la articulación de recursos entre organismos provinciales, nacionales y fuerzas de seguridad continúa siendo clave, tanto para contener la extensión del fuego como para fortalecer las tareas de prevención y coordinación en un contexto que sigue siendo de alerta meteorológica por calor extremo y viento fuerte.