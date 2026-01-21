Choque de trenes en España: ya son 43 los muertos por el accidente

Sara Vázquez, periodista de RTVE en Córdoba, España, dialogó con el equipo de Creer o reventar e informó que el número de muertos por el choque de trenes ocurrido el domingo en Adamuz, España, ascendió recientemente a 43 personas. Además, señaló que "hay más de 40 denuncias por personas desaparecidas".

La complejidad del rescate dificulta la precisión en el número final de víctimas. El presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, describió la situación del tren Alvia como un “amasijo de hierros” que no podrá ser removido hasta la llegada de maquinaria pesada.

El accidente se produjo alrededor de las 19:45 del domingo e involucró a dos trenes de alta velocidad. Los últimos tres vagones del Tren Iryo 6189, que iba de Málaga a Puerta de Atocha (Madrid) con unas 300 personas a bordo, descarrilaron y chocaron al Alvia 2384 que iba de Puerta de Atocha a Huelva con unas 200 personas.