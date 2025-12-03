'Chopiniana' en el Palacio Libertad

El próximo domingo a las a las 16, en el Salón de Honor cierra la temporada 2025 del ciclo Clásica Generación Z. Este espacio que cuenta con la curaduría de José Luis Juri, ofrece en esta 0casión Chopiniana, donde cuatro jóvenes pianistas interpretarán diferentes baladas, estudios y nocturnos del gran compositor romántico.

Se presentarán: Eliú Farías Contreras, Gerónimo Gruszko, Vicente Ignacio Pulido Dreves y Martín Schuster.

Como siempre, la actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas se entregan en Boletería (mostradores del Hall central del Palacio Libertad) desde dos horas antes del inicio de la función.