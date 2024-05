Chocan y descarrilan dos trenes en Caba

Dos trenes que circulaban en el mismo sentido chocaron entre sí este viernes (10.05) a las 10.30 de la mañana hora argentina (13.30 UTC) en el puente ubicado en la esquina de Dorrego y Figueroa Alcorta del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del siniestro 100 personas tuvieron que ser hospitalizadas y otras 60 recibieron asistencia en el lugar.

A los pocos minutos del choque el Same (sistema de emergencia sanitaria) emitió una alerta roja y montó un gran operativo en la zona para asistir y trasladar a quienes revestían lesiones de mayor gravedad. Al momento no se registraron víctimas fatales.

Por el momento se está trabajando en determinar cómo fue la mecánica del siniestro. Los primeros indicios plantean que la formación que trasladaba pasajeros rumbo a Pilar descarriló y chocó desde atrás a otra que estaba trasladando materiales de trabajo.

Según señalaron desde La Fraternidad, sindicato de ferroviarios, hubo una falla en la señalización. “Se le dio vía libre al tren de pasajeros, se encontraron y chocaron”, sostuvo Omar Maturano.

El gremialista denunció que el sistema de señalización no funcionaba. “Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos, hay una degradación total de la empresa”, dijo.