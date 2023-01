Chiqui Tapia llegaría en febrero con la Copa del Mundo

Sylvia Jiménez, presidenta de la Liga Catamarqueña de Fútbol, hizo referencia a la posibilidad de que el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, visite Catamarca con la Copa del Mundo: “Lo charlamos en diciembre cuando estuve en el predio de Ezeiza. Hablamos de que él quiere venir a la provincia a cumplir la promesa con la Virgen del Valle, oportunidad en que traería la copa. No he hablado nada todavía, pero me manifestó que en febrero tiene la intención de venir”.

