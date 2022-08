Chiocconi sobre la muerte del sillero de CAPSA: “No es un error aislado”

Ramón Chiocconi, legislador de Río Negro por el Frente de Todos, en diálogo con Radio Nacional Bariloche se refirió al fallecimiento del trabajador en Cerro Catedral el pasado fin de semana, consecuencia de un accidente con una de las sillas. “No es un error aislado, hay muchos factores a tener en cuenta”, señaló el Legislador.

“Hubo un accidente poco tiempo antes, que fue menor, pero con mucha suerte. Hay que revisar. Muchas veces se habla de protocolos de seguridad si lo protocolos no se practican y los saben hasta el último trabajador, no sirven”, puntualizó Chiocconi.

“Hay organismos del Estado que deben estar fiscalizando esto. Yo me pregunto si esto está ocurriendo”, apuntó Chiocconi contra el Municipio y criticó que “se están naturalizando, se dice que es una tragedia, pero hay que seguir. No, no debemos seguir, las familias necesitan una respuesta.”