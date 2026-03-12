Chile inicia una nueva etapa: "El primer paso es entrar a atacar la corrupción"

José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile en una ceremonia celebrada en la ciudad de Valparaíso, a la que acudieron una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el presidente Javier Milei.

Vanessa Kaiser, senadora electa por la Región de La Araucanía, dialogó con el equipo de Primer round y se refirió al contexto político que atraviesa Chile, al analizar los desafíos que enfrentará la nueva administración.

"El primer paso, que es el más duro y el más difícil, es entrar a atacar la corrupción y la captura del Estado por parte del crimen organizado", recalcó.

En ese sentido, sostuvo que para recuperar la economía del país, se darán certezas jurídicas, al subrayar que "si no hay certezas jurídicas el país no se desarrollará económicamente".

"Estamos con la expectativa de que todo tiene que mejorar", dijo Kaiser, tras cuestionar al gobierno de Gabriel Boric y calificarlo de "corrupto". "El país completo vivió una decadencia y una degradación", sentenció Kaiser.

Kast, que gobernará con el apoyo de su formación -el Partido Republicano- y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.