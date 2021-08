Chibán: “Es increíble que Mimessi comparta espacio político con Sáenz”

Héctor Chibán, diputado provincial por el departamento Orán y actual precandidato a diputado nacional por Adelante Salta del Frente Juntos por el Cambio, visitó los estudios de Radio Nacional Tartagal, para desarrollar y analizar la situación del departamento San Martín. Manifestó que la pobreza, educación y las adicciones son las problemáticas más urgentes del norte. “Hay que hacer una muy fuerte inversión en educación e infraestructura”, expresó. En esta línea, también se refirió al actual intendente de Tartagal, Mario Mimessi.

“Me terminó de shockear fue el hecho de que Mario hoy prácticamente comparte espacio político con el gobernador de la provincia. Lamentablemente, este gobierno y lamentablemente retiro, sostengo que este gobierno es una continuación de los dos gobiernos provinciales que lo precedieron. No hay nada más alejado a los valores, a los ideales de la Unión Cívica Radical que defiende la salud pública, que defiende la educación pública, que defiende la igualdad de oportunidades, que defiende los derechos de la mujer. La verdad me pone muy triste eso”, manifestó el actual funcionario. Asimismo, agregó: “Mario Mimessi pone como segunda candidata a diputada nacional de Durand Cornejo, una persona que se reivindica como conservadora, de hecho pertenece al Partido Conservador Popular. Es una vergüenza. Cómo el radicalismo va a estar con el conservadurismo. Esto es vergonzoso, el radicalismo no puede estar ahí, no puede estar con los misóginos, no puede estar con, como decía Alfonsín, con aprendices de dictadores, con idólatras de la desigualdad”.