Ola de calor en España: confirman que hay más de 1100 muertos y 40 mil personas evacuadas

La ola de calor que golpeó a España, entre el 3 y el 18 de agosto, dejó un saldo de 1.149 muertes atribuibles, según estimaciones delInstituto de Salud Carlos III (ISCIII). Se trató de uno de los episodios más prolongados en las últimascinco décadas y tuvo consecuencias directas en la salud y en el territorio.

El periodista Chema Forte, en diálogo con Viva la Pepa!, reconoció que la situación es muy delicada y que aún persisten “muchos focos de incendios sin ser controlados”.