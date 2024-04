Chefe do Comando Sul visita Argentina

Em uma visita à Argentina, a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos EUA, disse que estava "surpresa" com o fato de a Argentina "permitir que as Forças Armadas chinesas operem em segredo".

A principal preocupação levantada com as autoridades argentinas foi uma base chinesa, de atividade científica, instalada na província patagônica de Neuquén.

Ela também confirmou a transferência de um C-130 Hercules, registro TC-60, para a Força Aérea Argentina.

A aeronave está avaliada em aproximadamente US$ 30 milhões e faz parte de um subsídio de assistência à segurança financiado pelos EUA.

Laura Richardson, que está encarregada de promover os interesses dos EUA na região, encerrará sua agenda com uma viagem à cidade de Ushuaia, considerada um enclave geopolítico no Cone Sul.

Na noite de quinta-feira (04/04), o presidente argentino Javier Milei reuniu-se com a general norte-americana na Patagônia.

DESCARGAR