Cheaf, una app creada para reducir el desperdicio de alimentos

Fue creada bajo la idea de que con voluntad, coordinación e innovación se puede transformar la manera en que tratamos los alimentos. Adrián Noriega en Nunca es tarde, conversó con la gerenta de marketing de esta aplicación que es “móvil y gratuita”.

“Esto nace de la necesidad de la sociedad de tomar conciencia del desperdicio de alimentos en nuestro país y a nivel mundial”, explicó Victoria Connell.

“Todos somos partícipes de esta problemática, el 40% por ciento de los argentinos reconoce que desperdicia todos los días alimentos", que se estiman en "6 millones de toneladas”, precisó.

“Es un problema super alarmante, por cómo repercute a nivel costos para los negocios y medio ambiental”, remarcó.

La idea de Cheaf "es que los comercios puedan ofrecer esos excedentes de alimentos a un bajo costo y que los usuarios los puedan comprar a través de la aplicación".