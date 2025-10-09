Charly Saldívar: "El Humahuaqueño nació en Maipú 555"

En charla con Colo Merino, Charly Zaldívar repasó la vida de su abuelo Edmundo Zaldívar (h), autor de El Humahuaqueño, nacido en 1917 en Buenos Aires.

Contó que la canción fue compuesta en los estudios de Radio El Mundo (hoy Radio Nacional) y que su abuelo aún no conocía el norte argentino cuando la creó.

Relató cómo el tema se difundió por el mundo gracias al bailarín Joaquín Pérez Fernández, y mencionó que existen más de 1700 versiones en 85 idiomas.

También explicó los plagios internacionales que sufrió la obra y subrayó la importancia de defender los derechos de autor.

Charly, músico radicado en San Antonio de Areco, integra el dúo Los Pampas de Areco y el cuarteto La Grela, dedicado al tango.