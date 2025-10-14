Charly Garcia y Sting, dos potencias que se unen

En la emisión en español de RAE, Juan Sixto presenta la nueva canción de Charly García, en una colaboración histórica con Sting.

Lo que ninguno de los dos imaginaba es que, con los años, sus caminos volverían a cruzarse, como sucedió en 1988 en el Festival Human Rights Now! de Amnesty International, realizado en el Estadio de River Plate; y mucho menos que algún día grabarían una canción juntos.

Hoy podemos disfrutar de este encuentro musical inédito entre ambos músicos, uniendo sus voces en una de las composiciones con letra en inglés del músico porteño: “In the City”.

El video fue dirigido por Belén Asad, con rodajes tanto en Buenos Aires como en Nueva York. La unidad de Sting estuvo a cargo de Maximilian Stafford.

En las imágenes, se puede ver a los artistas recorriendo de noche las calles de la ciudad en taxi, con la participación de Miller, tocando en el subterráneo.

Además de estar disponible en todas las plataformas digitales, el tema también podrá conseguirse en formato físico de vinilo simple, con el mismo track en ambas caras.