Charly García compie 70 anni e l'Argentina festeggia

Icona del rock in spagnolo RAE ARGENTINA AL MONDO

I l 23 ottobre, l'Argentina celebrerà il 70° compleanno dell'iconico cantante e compositore di rock in spagnolo: Charly García, un genio che, attraverso le sue canzoni, ha attraversato la peggiore dittatura e ha saputo dipingere il paesaggio urbano di un paese sempre in movimento come nessun altro.

Come parte degli eventi, il Ministero di Cultura della città di Buenos Aires terrà fino alla fine del mese diversi eventi dove si incontreranno fotografia, arti plastiche, musica, letteratura e vari eventi curati da musicisti e compositori come Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Fabián Quintiero e Fernando Samalea, amici di García.

Il programma delle attività è aperto al pubblico. Chi è interessato a partecipare può farlo candidandosi sul sito https://charlyba.buenosaires.gob.ar/ e il materiale selezionato diverrà parte di una galleria virtuale.

García, che ha superato i limiti del rock con creatività, acutezza e non poche polemiche, è solito festeggiare il suo compleanno con il pubblico, in recital improvvisati nelle vicinanze della sua casa di viale Scalabrini Ortiz e Santa Fe, nel quartiere Palemo della città di Buenos Aires. Membro di band classiche come Serú Girán, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, è autore di canzoni che fanno già parte dell'immaginario argentino: Nos siguen pegando abajo, Los dinosaurios, Canción para mi muerte, Confesiones de Invierno e molte altre. Condividiamo con gli amici di Rae "Nos siguen pegando abajo".