Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el periodista de rock sobre el tecladista, compositor, vocalista y productor que está cumpliendo años.
Sergio Marchi festejó el presente de Charly y rescató que “hay ciertos movimientos que me indican que está mejor rodeado, cerca de la familia, eso es muy bueno”.
“Veo que está más social, va por el rumbo correcto y más placentero, se lo ve mejor”, reflexionó.
“El espíritu de Charly sigue siendo el mismo pero ha habido cambios positivos en su entorno”.
“Charly es un tesoro nacional, lo tenemos que cuidar”.
