“Charly es un tesoro nacional, lo tenemos que cuidar”.

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el periodista de rock sobre el tecladista, compositor, vocalista y productor que está cumpliendo años.

Sergio Marchi festejó el presente de Charly y rescató que “hay ciertos movimientos que me indican que está mejor rodeado, cerca de la familia, eso es muy bueno”.

“Veo que está más social, va por el rumbo correcto y más placentero, se lo ve mejor”, reflexionó.