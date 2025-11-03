Charlie López y el origen de palabras y refranes criollos

El periodista y catedrático, conversó con el equipo de Nunca es tarde sobre el origen de algunos de los refranes más conocidos de nuestros días.

Andar en Babia, no tiene gollete, anda a cantarle a Gardel, o el cuento del tío, y cosas por el estilo.

El autor de Somos lo que decimos explicó que hay una diferencia entre los refranes auoexplicado, como "al que madruga Dios lo ayuda" y los que tienen una historia como por ejemplo "el que quiere celeste que le cueste" que proviene de la época del renacimiento cuando pintar con color celeste era muy costoso porque el celeste se hacía con una piedra llamada "lapislázuli" que era muy cara.