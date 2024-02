Charla sobre cómo trabajar complejidades e incertidumbres

El Partido Justicialista ofrece un espacio de formación política con la presencia del Dr. Miguel Garrido y del integrante del Parlasur, Raúl Bittel para abordar la complejidad y las incertidumbres en la actualidad política. Se enfatiza la importancia de la formación ideológica y ética, así como la necesidad de definir liderazgos claros. El evento será gratuito y abierto a militantes y no militantes.

Garrido recordó que "el justicialismo tiene una potencia en sí misma, que es su ideología. Sabe qué hacer frente a la complejidad y la incertidumbre, porque es un partido que ha trabajado, ha vivido y se motorizó desde la complejidad. Entonces, es algo que realmente lo conocemos, pero requiere formación ideológica".

Agregó que "hoy la complejidad en el Chaco no es la misma que la complejidad en Nación. O sea, miremos escenarios múltiples porque si no, no hay la misma lógica para el escenario distinto; igual que un escenario en el Mercosur no tiene la misma tendencia, variable o eventos de un escenario local. Son lecturas distintas, y de lo cual frente a estas lecturas distintas hay que ver cómo se aborda todo lo que es la construcción del poder para que efectivamente el tejido social empiece a construir una realidad motivante, porque lo que se observa es que hay una realidad inmotivante, y esto es muy peligroso en la construcción de un tejido social".

La actividad se realizará este miércoles 14 a las 20 en la sede del PJ Resistencia, calle Mitre 490

