Chaqueño Palavecino: "Siempre defendí y quise dar a conocer la música de mi región"

El cantante argentino de música folclórica visitó el estudio de LRA 4 Radio Nacional Salta, desde donde salió al aire Adrián Korol junto a Fernanda Carbonell y con ellos charló sobre su vida, su carrera, la música y el fútbol. Contó de sus inicios cuando arrancaba por las peñas e iba con su "ropa en el bolsito" a cantar.

"En 1997 me pasó de darme cuenta que esto era lo mio, cuando salió Amor Salvaje. Creo que igual Dios está en todo y guiando el camino. Mis comienzos en el monte del chaco, con techos de tierra, nosotros vivimos lo más extremo de las carencias", contó. "Mi objetivo fue hacer conocer la música de mi región, el Chaco salteño. A mi me gusta la historia y lo mio, y también lo hago para saber lo que canto y de donde viene", agregó.

Palavecino habló sobre su interés por el fútbol: "Soy de Boca y siempre hago fuerza por mi equipo. Grabé un tema Dale Boquita, dale. Somos futboleros. En Salta soy hincha de Gimnasia, y de chico jugué de 9 en la escuela. Pero me vine a los 15 ó 16 para Salta, cuando murió mi mamá y dejé".