Chamamé con acento porteño y raíz litoraleña

Carla Ruiz recibió la visita de Gastón Mayol (guitarra y voz) y Pablo Fidel Broide (saxofón y voz) presentaron a Yopará Guazú, dúo nacido en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Con influencias de chamamé, polca paraguaya, guarania y cumbia, buscan un sonido propio que refleja tanto la raíz litoraleña de Mayol, oriundo de Posadas, como la mirada porteña de Broide, saxofonista formado en el jazz. Explicaron que el nombre del grupo alude al guiso paraguayo yopará, que se comparte en comunidad, y a la mezcla de lenguas guaraní y castellano, metáfora de su propuesta musical. El viernes 26 de septiembre se presentan en el Club Social Cambalache de San Telmo, y además impulsan el “Encuentro Chamamecero de La Boca”, un espacio mensual de música, baile y micrófono abierto en el Barquero Cultural.