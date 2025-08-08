Chaikosvky en busca de la alegría en una fiesta popular

En una carta a su amiga íntima Nadezhda von Meck, Chaikovsky le revela que recurrió auna canción folklórica rusa, al final de su Cuarta Sinfonía, para representar la tristeza que agobia a quien busca superarla sumergiéndose en una fiesta popular. La canción es conocida como El abedul (aunque el título tiene sus variantes). En este programa, desmenuzamos momentos del cuarto movimiento de la cuarte de Chaikosvky para ejemplicar el uso de esta canción y ver si logra su cometido, a saber si ese alguien logra olvidar sus penas contagiándose de la alegría de los otros.

Además, al comienzo tendremos la última mazurca de Chopin, y luego, obras de Hindemith y del compositor colombiano Guillermo Uribe Holguín.

En Modo Popular. Todos los domingos a las 17.

Textos y selección musical: Claudio Castro.

Locución: Numa Viard.

