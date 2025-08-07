Chaco: después de 35 años registraron el nacimiento de una cría de yaguaraté en El Impenetrable

La coordinadora del equipo de Conservación en Rewilding Impenetrable Débora Abregú en diálogo con el equipo de Diego Ramos, habló en Radio Nacional sobre este nacimiento registrado por los especialistas. Esto se dió en el Parque Nacional El Impenetrable de Chaco, cuando una hembra de yaguareté llamada Nalá y liberada hace un año, fue fotografiada junto a su cachorro en la ribera del Río Bermejo. El hallazgo confirmó el regreso reproductivo del gran felino al norte chaqueño tras más de tres décadas.

"Nos da una alegría enorme tener este registro luego de un avistaje hecho. Es un esfuerzo grande de los vecinos, de los locales, que también ayudan en el seguimiento. Nalá fue concebida de un macho silvestre y una hembra de cautivero, en 2021, y creció y aprendió a cazar en los recintos", dijo.

Hasta el momento sostienen que la cría es "macho" y confirmaron que nació en febrero. "Toda la región del Gran Chaco, que abarca varias provincias, hay muy pocos yaguaretes registrados. Este nacimiento en silvestría es un avance muy grande para la conservación de esta especie. Tracciona mucho el turismo de observación de fauna y que permite el desarrollo de las comunidades locales", agregó.