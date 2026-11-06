El viernes 6 de noviembre tendrá temperaturas elevadas en el norte argentino, donde Santiago del Estero llegará a los 35 grados. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones también tendrán máximas de 32 grados. En el centro del país, el tiempo será más templado, mientras que en la Patagonia se esperan registros más bajos, con una máxima de 12 grados en Tierra del Fuego.

En la provincia de Buenos Aires, el cielo estará ligeramente nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25. Córdoba tendrá cielo despejado y llegará a los 28 grados, al igual que Santa Fe y Entre Ríos, aunque en estas últimas provincias se espera algo de nubosidad. La Pampa tendrá una jornada más fresca, con una máxima de 21 grados.

El calor se concentrará en el norte. Catamarca alcanzará los 31 grados y La Rioja llegará a 30. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones tendrán máximas de 32 grados, mientras que Santiago del Estero será la provincia más cálida del país. Jujuy, Salta y Tucumán registrarán hasta 29, 29 y 28 grados, respectivamente. En Salta y Tucumán, el cielo estará despejado con humo.

En Cuyo, las condiciones serán variables: Mendoza tendrá cielo algo nublado y una máxima de 22 grados, mientras que San Juan llegará a 21. San Luis presentará cielo parcialmente nublado con relámpagos sin truenos, y una máxima de 19 grados.

La Patagonia tendrá un viernes más fresco y con nubosidad en varias provincias. Chubut y Río Negro registrarán máximas de 15 grados, Neuquén llegará a 18 y Santa Cruz a 18. Tierra del Fuego tendrá una mínima de 5 grados y una máxima de 12, entre las temperaturas más bajas del país.