Chacarera y nuevos cruces musicales en Palermo

Flor Paz visitó a Mariana Fossati junto al guitarrista Juan José do Nascimento y compartió recuerdos de su infancia ligada a Los Manseros Santiagueños y reflexionó sobre la búsqueda de su propia voz artística. Presentó el ciclo Chacarera sobre el Mic, una propuesta que acerca el folclore a artistas de diversos géneros en un espacio con pista de baile en Palermo. La cantante destacó la emoción de ver músicos de pop, cumbia o rock interpretando chacareras, y contó que el domingo 28 de septiembre se presentará en Lucil (Gorriti 5520), con invitados como Néstor Garnica y otros artistas sorpresa. Además, adelantó proyectos en festivales de verano y nuevas presentaciones junto a Los Manseros.