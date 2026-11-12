César Piscoya, amigo personal del papa León XIV: "Estamos muy alegres cantando y celebrando al papa"

César Piscoya es asesor del Centro de Programas y Redes del Consejo Episcopal Latinoamericano en la Diócesis De Chiclayo en Perú y además es amigo personal del papa León XIV.

Desde Perú habló con Hernán Mundo en Segundo Round sobre la llegada del Sumo Pontífice a ese país.

"Estamos muy alegres cantando y celebrando al papa".

Contó que conoció a Robert Prevost en 1995 en la ciudad de Trujillo cuando comenzó su camino religiosos y, el ahora papa, fue su director espiritual entre los agustinos.

"Unos años despues él tuvo que irse a Estados Unidos y yo a Bolivia donde cada uno siguió con sus obligaciones y nos reencontramos ahora si en Chiclayo en 2016". "Se fue haciendo sin perder su caracter y su temperamento, para nosotros lo que creció en él fue su experiencia y su complicidad acompañando la vida del otro".

Piscoya destacó la figura de "Roberto" en una versión más profética de su discurso pero aseguró que se lo espera "como parte de la familia del pueblo peruano".

En el segundo día de su visita a Perú, el papa León XIV pidió una “reparación por los abusos” cometidos por la Iglesia. Aludió así al caso de la organización Soladicio de la Vida Cristiana. Miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002, según las denuncias. Robert Prevost fue obispo de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, entre 2015 y 2023. En ese cargo, “abrió el camino” para la escucha de las víctimas, según declaró el año pasado Carlos García, jefe de los obispos en Perú. A inicios de noviembre, la organización estadounidense Bishop Accountability presentó en Lima una lista de 77 religiosos “acusados públicamente de abusar sexualmente de menores” en Perú.