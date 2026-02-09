César Litvin explicó los principales cambios en la Ley de Inocencia Fiscal

El Profesor Titular de la Cátedra de Teoria y Tecnica impositiva I de la UBA y tributarista, César Litvin, en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional, explicó quiénes podrán entrar en el régimen simplificado de Ganancias dentro de la nueva ley de Inocencia Fiscal, entre otros de los puntos principales de la misma.

"Para entrar al régimen simplificado de Ganancias, no deben tener ingresos superiores a 1000 millones de pesos en el año, ni tampoco patrimonio superior a 10 mil millones de pesos. Los beneficios para quienes pueden entrar, es que la Declaración Jurada es muy simple-(Ingresos menos gastos deducibles)", mencionó.