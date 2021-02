César González: “La situación nos lleva a tomar esta medida de fuerza”

De manera sorpresiva y sin ningún tipo de aviso, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), decretó un paro a partir de las 13, lo que dejó varado a miles de usuarios del transporte público en la provincia, a causa del incumplimiento del pago del sueldo de enero. “No tenemos otra alternativa, ya que ayer los empresarios nos dijeron que hoy se iba a llevar a cabo el pago de la remuneración correspondiente a enero, ya vencida, y la diferencia del 30% que se acordó en paritarias.

Pero, resulta que este mediodía nos comunicaron que no podían llevar a cabo el pago porque no se acreditaron los fondos nacionales que llegaron el viernes pasado a la provincia, así que no tenemos otra alternativa. La situación nos lleva a tomar esta medida de fuerza”, bramó César González, secretario general de UTA Tucumán.