Cesar Gass: "Jofré no es un loco suelto, la cabeza es Quitntriqueo"

El diputado de la UCR, Cesar Gass, se refirió a la intención de diputadas y diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura que el gobierno de la provincia sobre el historial de Pedro Jofré, el hombre que disparó durante una manifestación de trabajadores estatales en San Martín de Los Andes.

DESCARGAR

En diálogo con Tiempo Paranormal, en Radio Nacional Neuquén, Gass explicó que "este pedido que hicimos tomó estado parlamentario y tuvo preferencia para ser tratado, no puedo conjeturar porque no conseguimos quorum, fue una semana rara, hubo parlamento patagónico y hubo muy poca actividad en comisiones. Entonces lo que hice fue hacer un llamado, dije que voy a ir a conversar con cada uno antes del miércoles y en caso de que algun integrante no pueda sea reemplazado por otro diputado del mismo partido".