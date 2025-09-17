César Francis: "La gestión de Moretti en San Lorenzo fue peor que la de Lammens y Tinelli"

El abogado y dirigente opositor de San Lorenzo César Francis en diálogo con el equipo Pasión Nacional y criticó la presidencia de Marcelo Moretti en dicho club.

"El único logro de Moretti fue haber agravado la situación del club, algo que parecía imposible. Su gestión fue peor que la de Lammens y la de Tinelli. Es preocupante la situación económica e institucional del club", dijo.

Francis expresó que la reconstrucción de San Lorenzo vendrá si se llaman a "elecciones anticipadas". "San Lorenzo está pidiendo a gritos tomar medidas drásticas para sanear su economía, lograr sanear recursos, para poder tener una vida institucional acorde a la entidad. Debe haber respaldo para gobernar y no debe ser un rejunte", agregó.