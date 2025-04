César Francis, ex candidato a presidente de San Lorenzo: "A Moretti lo condenan las imágenes"

César Francis, abogado y ex candidato a presidente de San Lorenzo, se refirió al escándalo que envuelve al actual presidente del club Marcelo Moretti, quien habría recibido coimas para fichar a un jugador de las inferiores, y confirmó que presentó una denuncia penal por defraudación de administración fraudulenta.

"Este es un mensaje para los socios de San Lorenzo de que no somos todos iguales. Ahora la Justicia tendrá que determinar si fue un delito o no. Si amerita una condena penal o no. De lo que no tengo duda en que en el parecer, Moretti está sepultado", dijo.

Con respecto a la cámara oculta, en la que se ve a Moretti recibir 25 mil dólares de parte de la madre de un jugador, Francis dijo que debe estar "condenado por la postal". "Si quisieramos creerle que es una donación, te tenes que ir, porque no hay ningún tipo de protocolo de cómo recibir el dinero, no figura en el balance contable. No se cumplió con ningún recaudo y requisito que implica un acto de este tipo"., agregó.

"Es muy sospechoso que se done de esa manera tan liviana, ni que se reciba de esa manera tan liviana. San Lorenzo está pidiendo a gritos credibilidad", expresó.