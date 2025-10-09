César Brie: “Después de mis hijas, el amor más grande es el teatro”

Desde Italia, César Brie conversó con María Fernanda Heras mientras preparaba la función de su obra Rey Lear murió en Moscú, basada en dos actores rusos asesinados bajo el régimen de Stalin.

Contó que pronto viajará a Buenos Aires para reponer El Paraíso Perdido, dirigir Historias con trabajo junto a su sobrino Pablo Briegha y dictar un taller en Santos 4040.

Dijo: “Después de mis hijas, el amor más grande es el teatro. Estoy poseído por él.”