"César Aira no se pierde ningún giro, todo el tiempo está abriendo campos"

El escritor santafesino Francisco Bitar publicó recientemente la nouvelle de ficción “La muerte de César Aira”, a través de 7 Vidas Ediciones. Por este motivo, visitó los estudios de Radio Nacional Santa Fe, donde dialogó con Sospechosamente Light.

Consultado por su poemario "El olimpo", Bitar consignó: "Es el mejor libro que escribí. Por lo menos es al que vuelvo. Bolaño tenía eso: no leía su propia narrativa, volvía sobre sus poemas. Es esta idea de que el poema no se vende en este mundo y lo que no se vende es algo que todavía tendríamos que cuidar los artistas: es la última línea de fuego".

Respecto a "La muerte de César Aira", el entrevistado explicó el disparador: "Siento que el escritor posterga su vida poniendo en el lugar de esa vida vivida a la literatura o a la escritura. ¿En lugar de qué posterga su vida el escritor? En lugar de otra vida que es la de la escritura. Entonces, en la escritura hay muerte porque hay vida". Alrededor del tópico de la muerte, manifestó: "La fantasía de la propia muerte es una fantasía que todos tenemos. Para un escritor, la muerte es parte de su obra".

Específicamente sobre el autor de "Diccionario de autores latinoamericanos" (2001), "El mármol" (2011) y "La guerra de los gimnasios" (1993), entre más de cien libros, Bitar indicó: "Es un gran escritor. Su prosa es muy prístina, muy exacta. Tiene mucho más que ver con el soliloquio. Aira no se pierde ningún giro, todo el tiempo está abriendo campos". Y agregó: "Vuelve siempre a los mismos lugares y eso a mí me gusta. Me gusta la sintaxis de los escritores: lo que hago es volver a encontrarme con la sensualidad de las frases y en Aira eso es sorprendente". Más adelante, Francisco habló de su vínculo como lector con algunas producciones del novelista nacido en Coronel Pringles: "Sus libros escritos en primera persona son, en general, los que prefiero porque los otros están un poco amenazados por su imaginación".

A modo de cierre, el narrador y poeta santafesino leyó un fragmento de su más reciente publicación, "La muerte de César Aira".