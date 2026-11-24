El senador nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Pablo Cervi, cuestionó el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, Servi destacó el comunicado de repudio firmado por los senadores oficialistas.

“El repudio fue unánime dentro del bloque de senadores, entendiendo que es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y la historia que hemos tenido”, afirmó.

El legislador cuestionó la reivindicación de la violencia como herramienta política y consideró que el homenaje podría constituir una apología del delito, por lo que pidió que intervenga la Justicia.

“Si reivindicamos eso, estamos complicados como sociedad democrática”, sostuvo.

Además, adelantó que continuará trabajando desde el Poder Legislativo para que el hecho no quede únicamente en una declaración de repudio.

Cervi también cuestionó la utilización de recursos públicos para este tipo de actividades y remarcó la necesidad de garantizar el respeto por la Constitución Nacional y los valores democráticos dentro de las universidades.

Asimismo, manifestó su preocupación por la fecha elegida para el homenaje, que coincide con el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.

Finalmente, el senador expresó su expectativa de que las autoridades de la UBA impidan la realización del acto e insistió en la necesidad de investigar lo sucedido.

“Me parece que eso lo hemos superado, creíamos que era un capítulo superado de nuestra Argentina”, expresó.