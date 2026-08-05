Cerraron el paso a la Garganta del Diablo durante 40 días por las crecidas del río Iguazú

El intendente de Parque Nacional Iguazú José María Hervás se refirió en Radio Nacional a la clausura del acceso al circuito de la Garganta del Diablo, que cerraron el pasado lunes 3 de agosto y quedará así por un período de 40 días.

"Nos juntamos con meteorólogos de Brasil, con gente de la AFE, y hemos decidido por precaución levantar la pasarela ahora. Dado que en septiembre habrá un caudal importante en el río Iguazú y es con el fin de cuidar el lugar", explicó. "Es mucho el costo, y son actividades que hay que hacer con mucha responsabilidad", dijo.

"Sigue abierto el paseo Inferior, el paseo superior, sigue la Luna Llena y el del Atardecer. Cuando baje el caudal y se terminen las precipitaciones, volverá como siempre", mencionó Hervás.