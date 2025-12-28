Cerrar el año corriendo: nueva edición de la San Silvestre Buenos Aires

La 15va. edición de la carrera San Silvestre Buenos Aires se realizará el próximo miércoles 31 de diciembre con la participación de miles de runners en un circuito de ocho kilómetros que recorre el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Con largada y llegada en la zona del Obelisco, la San Silvestre Buenos Aires cumple 15 años y los corredores podrán vivir la última carrera de 2025 a puro Rock, con la música de Juanse, y deporte para celebrar el fin del año.

Con largada pautada a las 8 en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Perón, la prueba pasará por el Obelisco, la Avenida 9 de Julio, la calle Florida, la Plaza de Mayo, Paseo Colón, la Facultad de Ingeniería y la Casa Rosada, entre otros lugares icónicos.

El diseño de la remera 2025 remite a la energía del rock: una declaración visual que late con distorsión, rebeldía y ritmo, inspirada en la potencia de los escenarios, los cuerpos en movimiento y las emociones amplificadas, que canaliza el espíritu de San Silvestre.