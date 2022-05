Centro Comercial y ARCO se oponen al horario corrido en invierno

El Secretario General del Centro Comercial e Industrial, Juan Keulyan se refirió a las consultas sobre el establecimiento del horario corrido en los comercios de La Rioja y en este sentido, aseguró que "la mayoría de sus asociados no prefieren el horario corrido, ya que no les conviene." Es más, Keulyan, ejemplificó con una situación similar en Tucumán, donde utilizaron este método y no funcionó. Finalmente, justificó su postura en los los clientes, considerando que los mismos, "no consumen en el horario de la siesta, por una cuestión cultural."

DESCARGAR

Desde ARCO Acción Ciudadana proponen dividir el horario comercial en el invierno, en vez de establecer el horario corrido. En este sentido, el titular de la ONG, Emanuel Akiki explicó que "se debe fraccionar en dos horarios, de 9:30 a 13:30 y 16 a 20. Y de esta manera, aprovechar la luz del día para ahorrar energía, serían 3 horas diarias de ahorro, logrando una reducción del 15% en la factura."

DESCARGAR

Seguidamente, Akiki respaldó la vuelta de los supermercados durante los domingos, considerando que, "muchos consumidores no pueden hacer sus compras durante la semana, incluso el mismo sábado." Además, aseguró que "antes de la pandemia, estuvieron abiertos de lunes a lunes, con los francos correspondientes para sus trabajadores."

Por su parte, Keulyan reiteró el pedido de reapertura dominical al gobierno provincial, y desde el Centro Comercial e Industrial, aguardan una respuesta favorable: "Es mas cómodo para la gente, hacer las compras el domingo a la mañana."

DESCARGAR

"La Rosquita"; de lunes a viernes, de 18 a 20 horas.

Conducción y producción: Ezequiel Fuentes Sauma

Operación Tecnica y Musicalización: Sebastian Sorianello