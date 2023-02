Centre scientifique et technologique Argentine-Chine

Dans le cadre de l'accord de 2019 entre le Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET d’Argentine) et l'Académie chinoise des sciences (CAS), la constitution d'un Centre commun de science et de technologie a été établie pour mener à bien des activités de recherche et de développement entre les deux institutions dans les domaines prioritaires suivants : astronomie, biomédecine, sciences de l'environnement, sciences de la terre et de l'atmosphère et études polaires.

Le directeur du centre, Roberto Rivarola, a déclaré qu'à l'occasion des « 50 ans de relations bilatérales avec la Chine, ce centre est le fruit d'une coopération internationale visant à capitaliser les relations scientifiques et à les approfondir, en les orientant vers de nouveaux horizons d'articulation conjointe dans des domaines d'intérêt particulier pour les deux nations ».

Le CAS est une institution du Conseil d'État chinois dont le siège est à Pékin, avec des instituts répartis dans tout le pays. Il comporte actuellement cinq sections : mathématiques, physique, chimie, sciences de la terre et technologie. Il s'agit du premier centre de recherche au monde selon le magazine Nature.

DESCARGAR