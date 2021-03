Cent ans de Piazzolla, la révolution du tango

Il y a cent ans, le 11 mars, naissait l’une des icônes musicales internationales du tango argentin : Astor Piazzolla. Mis en question à ses débuts, avant-gardiste et génie créatif, Piazzolla a réussi à positionner son style, à établir une école et à transcender le tango pour devenir un musicien fondamental du XXe siècle.

Astor Pantaléon Piazzolla est né à Mar del Plata, mais il a passé son enfance et son adolescence à New York, dans le Lower East Side de Manhattan. Il s’y est imprégné du son de cette ville, qui était essentiellement du jazz. Et c’est là aussi qu’il a appris à jouer du bandonéon, son inséparable instrument.

I l est retourné en Argentine à l’âge de 16 ans et a commencé à jouer dans l’orchestre de tango d’Aníbal Troilo, où il a appris la plus importante tradition du tango. Plus tard, il a formé son propre ensemble. En fait, Astor voulait être un musicien classique mais pensait que ses compositions n’étaient pas bonnes. Jusqu’à un séjour en France qui a servi à le consolider en tant que compositeur, et d’accentuer sa confiance.

Alors, le style Piazzolla est né. Un label qui a suscité de vives critiques parmi les musiciens de tango argentins jusqu’à ce que, finalement, le monde se rende à son art.

Pour le célébrer, à partir de ce lundi, la plateforme piazzolla100official.com a été lancée par la Fondation Astor Piazzolla. Des musiciens internationaux tels que Al Di Meola, Marty Friedman, Paquito D’Rivera, Richard Galliano et Gary Burton participent aux hommages, aux salutations et à la musique.

Piazzolla est l’auteur de 3 500 œuvres, entre autres “Libertango”, “Adiós, Nonino”, “María de Buenos Aires”, “Balada para un loco”, “Las cuatro estaciones porteñas”, “Oblivion”.

RAE, l’Argentine vers le monde se joint à l’hommage avec Adios Nonino, peut-être l’œuvre la plus émouvante et la plus connue dans le monde entier écrite à la mémoire de son père, Vicente “Nonino” Piazzolla, qui est mort lorsque le compositeur (déjà consacré) était à New York.

