Celulares en las cárceles

Andrea Baldivieso y Lourdes Marchese analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, se centraron en el uso de los celulares en las unidades penitenciarias, pese a que el acceso a los mismos está mayoritariamente prohibido, así como la problemática para llevar un control de ello.

En ese marco, abordaron el caso de la “Banda del Millón” y el asesinato de María Susana Rodríguez, una jubilada de 81 años que vivía en Acassuso, San Isidro.

Para ello, dialogaron con el abogado penalista y laboralista Guillermo Baqué, ex director del Servicio Penitenciario en la provincia de Buenos Aires.

“La pandemia trajo aparejado que todos tengan celular y después no le sacaron el beneficio por el costo que tiene”. “Los ciudadanos de a pie somos los que sufrimos los avatares de la delincuencia”.

“El sistema es tan corrupto y falta de control que terminamos siendo estafados y robados de nuevo”, remarcó.

“Tenemos un sistema penitenciario totalmente corrupto, con falta de formación y nadie controla nada”, advirtió.

“El secreto está en querer hacer, cuando no se quiere es imposible”, lamentó.