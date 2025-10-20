Celia Kleiman: "El votante de LLA acompaña al espacio más allá de sus candidatos"

Un estudio reciente de la consultora Polldata, dirigida por la analista Celia Kleiman, evaluó el impacto de la boleta única en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones de 2025 y remarcó que sólo el 3,3% de los votantes modificarán sus búsquedas electorales al implementarse el sistema de Boleta Única de Papel.

En diálogo con Viva la Pepa, Kleiman destacó la fidelidad del votante de La Libertad Avanza con su espacio respecto de los candidatos que encabezarán las boletas en las distintas jurisdicciones electorales.