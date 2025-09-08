Celia Antonini: “Nadie cambia por el otro, y los haters solo descargan su frustración”

En su columna de los lunes en Amnesia por Nacional Rock 93.7, la psicóloga Celia Antonini conversó con Pablo Valente, junto a Manu Campimaier y Damián Zárate, sobre la dificultad de los cambios personales y el fenómeno del “hate” en redes sociales.

Antonini explicó que solo se producen cambios cuando el costo emocional es muy alto: “Nadie cambia por deporte ni porque el otro lo pida”. Sobre los haters, remarcó que las agresiones surgen de la envidia y la frustración: “Ningún hater tiene la vida resuelta”.

Además, advirtió que los comentarios hostiles en redes impactan en el cerebro de la misma forma que el dolor físico y recomendó poner los perfiles en privado y cuidar qué parte de la vida se expone públicamente.