Celia Antonini explicó en Amnesia por qué postergamos lo importante

En Amnesia por Nacional Rock, con la conducción de Pablo Valente y el equipo integrado por Nabila Jatib, Damián Zárate y Manu Campimaier, la psicóloga Celia Antonini desarrolló un tema que atraviesa a todos: la procrastinación.

Antonini explicó que las personas tienden a postergar porque “la emoción le gana a la razón”: es más fácil prometer empezar la dieta el lunes o sentarse a estudiar que sostener la motivación cuando llega el momento de hacerlo.

Entre ejemplos cotidianos, destacó que el truco está en empezar con pequeños pasos: dedicar apenas 5 minutos a la tarea pendiente para destrabar la acción y, a partir de allí, continuar con más facilidad.

La especialista también advirtió que la procrastinación puede afectar la autoestima, generar culpa y malestar. Sin embargo, resaltó que darse espacios de descanso y disfrute también es fundamental para el equilibrio emocional.