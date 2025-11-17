Celia Antonini en Amnesia: “No hay obligación afectiva: en las fiestas elegí dónde podés estar bien”

En Amnesia, con Pablo Valente, la psicóloga Celia Antonini volvió a iluminar el estudio con su claridad habitual para hablar de un tema que atraviesa a todos: cómo sobrevivir emocionalmente a las fiestas de fin de año.

Antonini explicó que gran parte del estrés navideño nace de las expectativas ajenas y los mandatos familiares:

“La culpa aparece cuando sentís que no estás haciendo lo que deberías. Pero uno puede elegir dónde pasar las fiestas sin hacerle mal a nadie.”

Con humor y ejemplos cotidianos, analizó la dinámica familiar típica: el tío incómodo, la tía dramática, el primo que toma de más, el que siempre mete un comentario corrosivo. Para ella, la clave es la actitud:

“Cada persona que entra a tu casa tiene que comprometerse a generar buen clima. Si vos dejás pasar los comentarios ríspidos, la noche cambia.”

También habló del clásico personaje apocalíptico que anuncia cada año que es “su última Navidad”:

“A veces hay que cortar con esos discursos. No engancharse. Redirigir la conversación. El clima lo generamos nosotros.”

Sobre la culpa de quienes quieren pasar Año Nuevo lejos —con amigos, en la playa o simplemente en paz— fue contundente:

“No estás haciendo nada malo. Estás rompiendo la expectativa del otro, no su vida. Elegir sin culpa es parte de crecer.”

Antonini reflexionó además sobre las tradiciones que nos sostienen —como las costumbres platenses del 31— y cómo lo emocional y lo cultural se mezclan:

“Las tradiciones generan identidad. Por eso cuesta tanto soltarlas.”

La psicóloga se mostró agradecida por su nominación al Martín Fierro, que vive como un reconocimiento afectivo del público:

“Si lo gano, fantástico. Si no lo gano, ya lo gané.”

