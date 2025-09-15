Celia Antonini en Amnesia: “El cerebro busca tener razón porque le da placer”

En Amnesia, conducido por Pablo Valente junto a Nabila Jatib, Manuel Campimaier, Damián Zárate y Alejandro Rodríguez Bodart, la psicóloga y columnista Celia Antonini reflexionó sobre los mecanismos de la mente frente a las creencias y los debates.

A propósito de la entrevista previa a un referente del terraplanismo, Antonini explicó que el ser humano tiende a reafirmar lo que cree: “Nuestro cerebro parte de que tiene razón y desecha lo que no coincide. Además, tener razón libera dopamina, lo que genera placer”.

La especialista señaló que, aunque la ciencia aporte pruebas, muchas veces no alcanzan para modificar una creencia firmemente instalada. “Cada uno construye su propia verdad, y aun con evidencia en contra, es muy difícil cambiarla”, expresó.

Finalmente, invitó a valorar el disenso como ejercicio saludable: “Lo hermoso es dejarle espacio a la otra persona para que se exprese libremente, aunque no piense igual que nosotros”.