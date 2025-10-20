Celia Antonini: “El cerebro busca tener razón porque le da placer”

En diálogo con Pablo Valente en Amnesia, la psicóloga Celia Antonini analizó los mecanismos mentales que nos llevan a defender nuestras creencias, incluso frente a evidencias contrarias.

Antonini explicó que el cerebro tiende a ahorrar energía confirmando lo que ya cree y rechazando lo que lo contradice:

“Cuando sentimos que tenemos razón, el cerebro libera dopamina, una sustancia que genera placer. Por eso discutir y ganar una discusión puede resultar tan satisfactorio.”

Durante la charla, reflexionaron sobre el fanatismo, los prejuicios y la dificultad de aceptar opiniones opuestas. “Todos emitimos juicios y etiquetamos al otro. Es casi natural en el funcionamiento de la mente humana. Lo importante es aprender a no enojarse con la diferencia”, sostuvo Antonini.

La psicóloga también destacó la importancia de la apertura mental y la curiosidad como herramientas de bienestar:

“Practiquemos no enojarnos con la diferencia. Lo lindo es dejarle espacio al otro para expresarse, aunque no comparta lo que pensamos.”

Un encuentro que cruzó psicología, debate y empatía para entender mejor cómo funciona nuestra mente cuando se enfrenta al desacuerdo.