El viernes 7 de octubre desde las 21 hs Celeste Chatelain se presentó en el Centro Cultural 12 de Septiembre de Santo Tomé, en una noche de folklore y tango que tuvo como invitados a Julieta Loza, Cecilia Rojas y Jorge Suligoy. Acompañada por Sergio Arzamendia en guitarra, la cantante santafesina compartió en Radio Nacional Santa Fe las interpretaciones en vivo de "Alma cancionera" (Víctor Hugo Canale) y "Retrato de un pescador" (Ramón Ayala).

Según reconstruyó Celeste, el recital la encuentra "muy emocionada", ya que "después de la pandemia los músicos de la región necesitábamos esta visibilidad". En cuanto a las participaciones, Arzamendia mencionó a Suligoy, reconocido por su gran trayectoria junto al Chango Spasiuk pero con un importante recorrido solista que incluye 18 álbumes, y añadió: "Cuando se lo ve en el escenario, cualquiera se vuelve a sorprender y, si no lo conoce, se queda maravillado". Sobre Julieta Loza, afirmaron que es "la garantía de nuestro folclore", y analizaron: "En este país, lo que más mueve son los festivales folclóricos" y "las peñas siguen siendo el lugar de encuentro de cada argentino".

Chatelain también viajó a sus inicios musicales, que incluyeron la participación en los Nuevos Talentos de Susana Giménez. "Arranqué muy chiquita. Todo comenzó en forma de juego, pero enseguida empecé a tener vivencias". Y respecto a su exploración musical, reconoció que "he pasado por muchos géneros, se me hace difícil porque me gusta toda la música en general". Además, fue corista de Leo Mattioli, a quien definió como "una excelente persona", y recordó que en dicha experiencia "conocí prácticamente todo el país" y que "Leo nos hacía sentir parte: su público era de todos".

Finalmente, Celeste y Sergio, contaron cómo se conocieron y construyeron una familia. "Compartimos la vida y la música, que es nuestra vida". Respecto a los proyectos en mente, destacaron que están trabajando en una "obra de enganchaditos sobre el litoral argentino", que tendrá como invitado estelar a Raly Barrionuevo.