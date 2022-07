Celebriamo gli 85 anni dal Centro Culturale Kirchner

Radio Nacional compie 85 anni e li festeggiamo con una trasmissione dall'ex palazzo delle Poste e Telegrafi, attualmente sede del Centro Culturale Kirchner, dove ebbe luogo la prima trasmissione della radio dello Stato nel 1937.

Dalla cupola del Centro Culturale Kirchner, mercoledì 6 luglio sarà una giornata storica che inizierà alle 7 del mattino con Darío Villaruel, conduttore del programma "Pase lo que pase" che va in onda su AM870.

Alle 9 inizia la trasmissione via streaming con il programma "Ahí vamos" condotto da Gisela Busaniche e Carlos Ulanovsky, che potrà essere visto attraverso i canali youtube di Radio Nacional, la TV pubblica, Télam, la Segreteria per i media e la comunicazione pubblica e la piattaforma Contar. Inoltre, la trasmissione potrà essere ascoltata attraverso Radio Nacional AM870 e le emittenti provinciali in tutto il territorio nazionale.

Questo streaming ospiterà diversi invitati ed invitate che si uniscono per celebrare un nuovo anniversario della fondazione della radio pubblica: lo scrittore Pedro Saborido; la creatrice del programma Las Dos Carátulas, in onda dal 1950, Nora Massi; la speaker Nidia Aguirre con 35 anni di carriera nell'emittente; il giornalista Lautaro Maislin, fra altre figure che hanno fatto e fanno parte delle trasmissioni della radio pubblica.

Vi sarà pure musica dal vivo con la presenza del gruppo Arbolito, del musicista Chango Spasiuk e testimonianze di tutto il paese.

Alle 12, Radio Nacional continuerà con i festeggiamenti attraverso AM870 con un' edizione speciale del "Panorama Nacional" che raccoglie le testimonianze delle emittenti di tutto il paese che fanno parte di quello che chiamiamo Cadena Nacional.

Quindi, dalle ore 13 alle 15 arriva "Radio País", il programma di Federica Pais con nuovi invitati: Franco Luciani e Sandra Mihanovich. Dalle 15 alle 17 "Gente de a pie", un programma condotto da Mario Wainfeld, in quest'occasione accompagnato da Eduardo Aliverti ed Esteban Morgado.

Per chiudere una giornata memorabile, dalle 17 alle 19 Luisa Valmaggia condurrà come ogni pomeriggio, il programma "Encuentro Nacional", con Víctor Heredia come invitato.

85 ANNI DI RADIO NACIONAL AM870

Mercoledì 6 luglio dalle 7 alle 19 dal Centro Culturale Kirchner

Trasmissione speciale via streaming dalle 9 alle 12 attraverso i canali youtube di Radio Nacional, della TV Pubblica, di Télam, della Segreteria per i media e comunicazione pubblica e la piattaforma Contar.