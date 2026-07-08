Celebran la Independencia con la bandera más grande del running argentino

La tradicional carrera de los 9K de la Independencia reunirá este jueves a miles de corredores en los Bosques de Palermo.

La competencia, organizada por Sportsfacilities, estrenará una bandera de 250 metros, la más grande del running argentino.

El evento contará con dos modalidades: una prueba competitiva de nueve kilómetros y otra participativa de tres kilómetros.

Entre las atletas confirmadas sobresale Nélida Peñaflor, reciente medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato Panamericano de Medellín.

También estarán presentes Renata Dolhare, Antonela Guerrero, Fernanda Oropel, Agustina Chretien y Karen Yacanto.

En la rama masculina competirán el cordobés Juan Ignacio Dutari, Sebastián de Bourgies y los mellizos Tomás y Germán Vega.

La largada será a las ocho de la mañana desde la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, en los Bosques de Palermo.

Además de la bandera de 250 metros, los participantes correrán con remeras celestes y blancas, lo que permitirá formar una enorme bandera argentina humana.

Además, a lo largo del circuito habrá espectáculos con músicos y gauchos que animarán la competencia.

Y, una vez finalizada la prueba, todos los participantes recibirán su medalla finisher y una capa especial con los colores de la bandera argentina.

Como parte del cierre de la jornada, también habrá churros para los corredores.