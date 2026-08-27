Celebramos los 106 años de la radiodifusión: "La magia de la radio está intacta"

En el 106º aniversario del Día de la Radiodifusión, el equipo de Korol en el Aire realizó un programa especial desde el Auditorio de Radio Nacional con invitados de lujo como el periodista y locutor Julio Lagos y Gonzalo Susini, sobrino nieto de Enrique.

La fecha rememora el 27 de agosto de 1920 cuando el médico Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, fueron responsables de la primera emisión radial al transmitir la Ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires.

Gonzalo Susini reconstruyó la conexión que existía entre las familias Susini y Mujica.

“Enrique Telémaco era mi tío abuelo y su sobrino Miguel Mujica es tío mío”, explicó, "qué lindo estar en la radio”.

Sobre Los Locos de la Azotea, reconoció que en la familia los jóvenes eran reconocidos como “muchachos del Coliseo” porque “tuvieron un montón de proyectos”.

“No solo fue la radio; fue la onda corta, la televisión, el teatro, el cine. Era la argentinidad”.

“Inventaron la primera productora de cine; en paralelo, el primer festival de cine en Mar del Plata”, explicó, “era producir y después promocionarlo, era la forma de venderlo afuera”.

El periodista y locutor Julio Lagos admitió que “es una emoción extraordinaria estar aquí, es el escenario mayor de la radiofonía argentina. Fue el primer lugar de radio donde yo estuve, mi papá me traía a lo que era Radio El Mundo, me enamoré de todo esto”.

“Esta magia está intacta”.

También, recordó a los Locos de la Azotea a quienes, dijo, “le debemos todo, eran jovencitos, tenían un sueño y lo concretaron, se lanzaron a la aventura, arriesgaron mucho”.

Lagos valoró que “además de la aventura, dejaron escrito un estatuto”, que entre tantas cosas, señalaba “hacemos esto para estar trabajar por la paz”.

Por otro lado, reflexionó sobre sus inicios profesionales y destacó la oportunidad que le dio Bernardo Neustadt.

“Siempre hay que dar oportunidad, sobre todo a los jóvenes. Y esos jóvenes hicieron algo fantástico, por primera vez en la Argentina y en el mundo, fue el punto de partida de la radio, tal como la conocemos”.

"Es un oficio y un arte", resumió.