Celebramos 85 anos no CCKIRCHNER

A Rádio Nacional faz 85 anos e nós a celebramos com uma transmissão comemorativa do antigo Palácio de Correos e Telégrafos, hoje Centro Cultural Kirchner, onde a primeira transmissão da rádio estatal foi realizada em 1937.

Localizados na Cúpula do Centro Cultural Kirchner, quarta-feira 6 de julho será um dia histórico, começando às 7h com Darío Villarruel no Pase lo que pase pelo sinal da AM870.

Às 9 horas, a transmissão por streaming começa com o ciclo Ahí Vamos, apresentado por Gisela Busaniche e Carlos Ulanovsky, que poderá ser acompanhado pelos canais youtube da Radio Nacional, TV Pública, Télam, a Secretaria de Mídia e Comunicação Pública e a plataforma Contar. Também poderá ser ouvida pela Radio Nacional AM870 e estações provinciais em todo o país.

Esta transmissão receberá vários convidados que se juntarão para celebrar um novo aniversário da fundação da rádio pública, entre eles o escritor Pedro Saborido; a criadora do programa Las Dos Carátulas, no ar desde 1950, Nora Massi; a locutora com 35 anos de experiência na estação Nidia Aguirre; o jornalista Lautaro Maislin; entre outras personalidades que fizeram e fazem parte do ar da rádio pública. Também haverá música ao vivo com a presença de Arbolito e Chango Spasiuk, e testemunhos de todo o país.

Às 12 horas, a Radio Nacional continuará as comemorações no ar de AM870 com uma edição especial do programa Panorama Nacional, que reúne testemunhos das estações de todo o país que fazem parte do que chamamos de Cadeia Nacional.

Depois, das 13h às 15h vem a Radio País, o programa de Federica Pais com novos convidados: Franco Luciani e Sandra Mihanovich. Das 15 às 17, Gente de a pie, com Mario Wainfeld, desta vez acompanhado por Eduardo Aliverti e Esteban Morgado.

Para encerrar um dia memorável, das 17h às 19h, Luisa Valmaggia será a anfitriã, como faz todas as tardes, do Encuentro Nacional, com Victor Heredia como convidado.