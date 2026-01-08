Celebración al Gauchito Gil, santo de la fe popular

En la emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, presentamos un programa especial dedicado al Gauchito Gil, una de las figuras más representativas de la fe popular argentina.

Cada 8 de enero, devotos de todo el país llegan a venerarlo en un templo improvisado, en la provincia de Corrientes.

El programa recorrió la vida de Antonio Mamerto Gil Núñez, el contexto social y político del siglo XIX en el litoral argentino (región del este del pais; y las circunstancias de su muerte, hechos que dieron origen a una de las devociones populares más extendidas de Argentina.

Este especial pone el foco en la construcción del mito, en la transmisión oral de su historia y en el sentido que esta figura adquiere dentro de la cultura popular argentina, como expresión de creencias nacidas por fuera de las instituciones formales y profundamente ligadas a la identidad y a la memoria colectiva.

Con una mirada cultural, musical y federal, la emisión propuso contarle al mundo cómo historia, fe popular y tradición se entrelazan en torno al Gauchito Gil, una figura central del imaginario argentino contemporáneo.